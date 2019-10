Il main sponsor della Tre Valli Varesine e della Gran Fondo è Eolo

Eolo, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale con sede a Busto Arsizio e storia tutta varesina, è main sponsor della 99esima edizione della Tre Valli Varesine che si terrà l’8 ottobre e della quarta edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine, in programma per il 6 ottobre.

«Siamo molto orgogliosi di supportare un’iniziativa così caratteristica e importante del nostro territorio, a cui siamo profondamente legati – ha commentato Luca Spada, Presidente e Amministratore Delegato di Eolo – I valori che iniziative come questa promuovono, come impegno, lavoro di squadra, rispetto dell’ambiente e delle persone, sono fondanti della nostra cultura aziendale e quindi è per noi naturale fornire il nostro supporto».