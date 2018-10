Guadagnare in rete evitando truffe? I consigli per riuscirci

Da quando si è iniziato a diffondere il concetto di investimento in rete, espresso dal termine anglofono ‘trading online’, sono in molti coloro i quali hanno tentato la sorte lanciandosi nell’avventura. Un qualcosa che spesso viene portato avanti a cuor leggero, senza avere competenze in tema di investimenti e finanza.

Di pari passo con questa tendenza, e come sempre quando si parla di settori particolarmente ricchi, si è assistito alla proliferazione di truffe per i consumatori che vanno a metterne a rischio il patrimonio investito. Se ne leggono di tutti i colori: portali che garantiscono di vedere i propri risparmi moltiplicati come per magia; siti che promettono facili guadagni stando comodamente seduti sul divano di casa propria.

Quella dei guadagni facili sul web è una farsa ormai conclamata; una giungla nella quale spesso e volentieri l’utente viene lasciato da solo al proprio destino: eppure dopo una prima ondata nella quale queste truffe sono andate per la maggiore si sta diffondendo una maggiore consapevolezza che porta inevitabilmente ad investire i propri soldi con maggiore accortezza.

Investire in rete è facile ma non è un gioco

Ciò che fa la differenza, come detto, è l’approccio iniziale: comprendere quindi che malgrado il meccanismo del trading online sia semplice ed immediato, basta una connessione internet per investire, non si tratta di un gioco.

Secondo aspetto, direttamente legato al precedente, iniziare a studiare e informarsi il più possibile: oggi sul web stanno nascendo fortunatamente realtà che offrono informazione imparziale e tecnica sul tema. Si pensi ad esempio a Forexpros, una piattaforma italiana dedicata al mondo del Forex, e quindi degli investimenti online sulle valute estere, che mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni necessarie per comprendere questo segmento di mercato. Un servizio digitale al quale si possono rivolgere tutti gli appassionati di trading per essere sempre aggiornati sull’andamento dei mercati e per reperire informazioni di varia natura.

Possibilità di guadagnare con investimenti in rete

Ovviamente quanto fin qui detto ancora non è sufficiente per garantirsi guadagni dagli investimenti in rete. Ma certo è un punto di partenza se è vero che la consapevolezza è sempre il primo tassello verso il successo: sapere come stanno realmente le cose, quali sono le reali possibilità di guadagno è il gradino dal quale partire per iniziare, in questo caso, ad investire i propri soldi.

Quindi il segreto sta tutto nell’approcciarsi a questo mondo usando il cervello, senza credere a miraggi di facili guadagni o di soldi facili. Intraprendere poi un percorso di studio e sperimentazione approfondito, che deve durare fino a quando non ci si senta sufficientemente pronti per investire soldi veri sul mercato.

Segreti che sono un po’ come il famigerato uovo di Colombo, ovvero niente di nuovo né di particolarmente stravolgente; ma che sono comunque alla base di un buon approccio ai mercati online che consenta intanto di non buttare da subito i propri soldi; e che possa poi implicare anche la possibilità di guadagnare qualcosa se accompagnati da intuito e da un pizzico di buona sorte.