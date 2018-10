iViaggiatori. Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze 2018

Il più grande evento Ticinese dedicato al mondo del turismo torna al Centro Esposizioni di Lugano dal 1° al 4 novembre 2018. Il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze 2018, giunto alla 16° edizione, è pronto come ogni anno a far sognare i visitatori.

Preparate i bagagli e venite a scoprire le mete più suggestive di tutto il mondo.

Per questa nuova edizione il Salone riconferma la presenza delle famose mete da ‘mille e una notte’ come le Maldive o la Repubblica Dominicana ed è orgoglioso di proporre numerosi luoghi da favola come l’Isola di Pasqua, il Canada, lo Sri Lanka o la Lapponia e molti altri tutti da scoprire!

Il viaggio inizia in fiera a Lugano dove il pubblico troverà varie proposte suddivise in diverse aree tematiche come il turismo religioso e spirituale, turismo “lento” eco-frienly, turismo outdoor e turismo “in love” che, grazie alla presenza del famoso Wedding Designer Mauro Adami, offre una proposta di luoghi incantevoli dedicati non solo al mondo wedding ma anche al turismo romantico ed a destinazioni emozionali.

Numerose le aree di degustazione gratuite per poter assaggiare e gustare pietanze tipiche di ogni luogo e poter così iniziare il viaggio con il Gusto! Mentre, per i più audaci, sarà allestita una parete da arrampicata per provare le brezza di un’escursione avventurosa in alta montagna.

Immancabile il concorso VIENI & VINCI, chi arriva prima… va in vacanza! Ovvero chi si presenta alla fiera per primo ad orari prestabiliti VINCE!

In palio numerose mete da sogno Italiane, al mare o in montagna, e mete Internazionali come ad esempio safari in Africa o mete a scelta del Sud America. Inoltre, per una gita fuori porta, in palio il nuovo Qooder il primo e unico veicolo al mondo con 4 ruote basculanti.

Scegliere la prossima vacanza in fiera è garanzia di qualità, si ha il privilegio di conoscere personalmente persone che vivono in quei luoghi da sogno e che con passione presentano i propri territori, rispondendo a tutte le domande e curiosità dei visitatori.