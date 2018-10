Kuwait Airways “sbarca” a Malpensa e apre una nuova porta verso Oriente

Kuwait Airways “sbarca” a Malpensa. Con gran cerimonia ufficiale è stato inaugurato nella mattina di oggi, lunedì 29 ottobre, il nuovo volo dal principale aeroporto di Milano all’aeroporto internazionale dell’emirato arabo. Un collegamento che da un lato vede lo sbarco di un nuovo vettore e di una nuova relazione con il Middle East, ma dall’altro apre anche nuove destinazioni con scalo verso il subcontinente indiano

Galleria fotografica Kuwait Airways Malpensa 4 di 16

Il taglio del nastro del nuovo volo è stato guidato dal Ceo della compagnia, Abdullah Al-Sharhan. «Era un nostro sogno, ci abbiamo lavorato tanto» hanno commentato i dirigenti della compagnia, che in Italia ha una base storica a Roma (è stata tra le prime compagnie arabe a operare in Italia). Andrea Tucci di Sea ha parlato di «un anno molto positivo per Sea»: «Oggi festeggiamo Kuwait Airways, che per noi non significa aggiungere una nuova destinazione, l’unica che mancava in Medio Oriente, ma anche un nuovo vettore».

Con l’apertura dello scalo di Milano Malpensa, che si aggiunge a quello di Roma Fiumicino, per la prima volta Kuwait Airways collegherà giornalmente l’Italia a Kuwait City. Il volo da Milano Malpensa partirà tre volte a settimana: lunedì, giovedì e sabato alle 14.00 con arrivo a Kuwait alle 21.25. I passeggeri Kuwait Airways avranno possibilità di scelta giornaliera per le destinazioni del Medio Oriente, Subcontinente indiano ed Estremo Oriente. Da Kuwait City si può infatti proseguire in coincidenza per Manila, Dacca, Colombo e Dehli, mentre si sta lavorando su un nuovo collegamento su Bangkok.

La scelta di Milano Malpensa nasce come riconoscimento di una delle aeree più ricche e dinamiche d’Europa, in continua crescita anche nel settore cargo, con un fascino particolare – per la moda, il design e tanto altro – per gli abitanti dell’area mediorientale.

Kuwait Airways (i cui servizi di vigilanza sono affidati a Malpensa a Icts) opererà da Milano prevalentemente con il nuovo Airbus 330, offrendo così ai passeggeri una configurazione a tre classi, comfort di ultima generazione, cucina internazionale e intrattenimento a bordo ad alta tecnologia. E il primo volo come è andato? _Doipo il taglio del nastro si sono imbarcati 108 passeggeri, un buon inizio.