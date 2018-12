Malpensa da record con 24 milioni di passeggeri. Mai così tanti

Malpensa chiude il 2018 superando i 24 milioni di viaggiatori. Un record assoluto, perché il massimo storico era quello del 2007, quando si era arrivati a 23,7 milioni di passeggeri. Allora c’era ancora Alitalia (per l’ultimo anno, poi venne il dehubbing), ora invece ci sono Easyjet, le compagnie del middle e far east come Emirates e soprattutto Air Italy, l’ex Meridiana che ora promette di fare di nuovo di Malpensa un hub.

E proprio di Air Italy è il 24milionesimo passeggero: Enrica Bosco, torinese pronta a partire per Miami. Per lei un brindisi insieme ai vertici di Sea e all’amministratore delegato di Air Italy Rossen Dimitrov, che le ha offerto il passaggio dalla economy alla business class sul Airbus A330-200 usato sulla tratta Malpensa-Usa.

Oggi sono cento i vettori e duecento destinazioni a Malpensa. Negli ultimi due anni la crescita degli intercontinentali è stata notevole: oggi le rotte intercontinentali sono operate da American Airlines su Miami, Air Canada su Toronto, Air India su Delhi, Neos su Nanijng, Kuwait Airways su Kuwait City e poi appunto le tante rotte di Air Italy, vale a dire New York City, Miami, Bangkok, Delhi, Mumbai. A cui si aggiungeranno ancora Los Angeles, San Francisco, Chicago, Toronto. Come si nota, su diverse rotte c’è anche una concorrenza tra compagnie, con più possibilità.