“La Casa in Piazza”, il Consiglio Notarile di Milano presente

Sarà un weekend dedicato all’informazione sul tema della casa e dell’acquisto in sicurezza. Ritorna a Varese l’appuntamento con la manifestazione La Casa in Piazza che vede la partecipazione dei notai del Consiglio Notarile di Milano che saranno a disposizione dei cittadini per un aiuto concreto su tutti i temi che riguardano il mondo della casa e della compravendita.

I notai saranno infatti presenti alla Borsa Immobiliare con un desk informativo dove offriranno la loro consulenza, gratuita e puntuale, con consigli pratici e risposte a tutti i dubbi dei visitatori che si apprestano all’acquisto o alla vendita di un immobile.

Durante la manifestazione, organizzata per l’ottavo anno dalla Camera di Commercio di Varese, sarà possibile usufruire anche di una consulenza mirata dei notai che saranno coinvolti nella sezione “L’esperto risponde” organizzata in collaborazione con i mediatori immobiliari.

Ignazio Leotta, Presidente del Consiglio Notarile di Milano, ha commentato: “La partecipazione dei Notariato milanese è ormai consolidata in questa manifestazione. Ogni anno riscontriamo un forte interesse da parte della cittadinanza di Varese e del territorio, e questo è un indicatore di quanto ancora oggi sia necessario fare chiarezza sulle tematiche della casa. Da sempre i notai sono al fianco delle famiglie con l’impegno di aiutarle a compiere tutti i passi verso una compravendita in sicurezza.”

L’appuntamento con La Casa in Piazza è per sabato 20 e domenica 21 ottobre, dalle ore 10 alle 19, presso il salone Campiotti della Camera di Commercio di Varese in piazza Monte Grappa 5. L’ingresso è gratuito. Per informazioni sull’evento: www.lacasainpiazza.it