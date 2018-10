La Greaseland de \"Il Granello\" approda a Varese

«Sicuramente portare il nostro musical in un teatro come l’OpenJobmetis di Varese con i suoi 1200 posti è una grande emozione per i nostri ragazzi che sono pronti a dare il meglio in questa edizione dello spettacolo GreaseLand-Un mondo che brilla».

Sono le parole di Luca Landolfi responsabile della compagnia de Il Granello che sarà protagonista sul palco sabato 20 ottobre dalle 21. «Innanzitutto un grazie al comune di Varese per il patrocinio e ad Aguav che permettono al nostro gruppo di vivere questa bella sfida». Sono infatti una settantina le persone che balleranno e canteranno facendo rivivere le atmosfere le celebre musical Grease in una versione preparata con oltre un anno di lavoro: «Siamo alla quarantesima replica – continua Landolfi – ma in realtà ogni volta proponiamo al pubblico uno spettacolo diverso perché ci sono sempre nuovi ragazzi che entrano a far parte della nostra realtà e che vengono subito coinvolti».

La compagnia teatrale della Cooperativa Sociale “Il Granello – Don Luigi Monza”, nata a Cislago nel 1987 con lo scopo di inserire ragazzi con disabilità – fisiche e mentali – in contesti lavorativi, è davvero una veterana basti pensare che con le sue tre produzioni, “Greaseland un mondo che brilla”, “Pinocchio un bambino speciale” e “Un principe tra le stelle” ha superato quota 110 repliche.

In sala sabato sera è stata annunciata anche la presenza di vip del mondo dello spettacolo: «Non sveliamo i loro nomi per non rovinare la sorpresa ma ovviamente vi aspettiamo numerosi».

L’ingresso è gratuito con offerta libera per l’associazione.

IL GRANELLO