Laboratori gratuiti al Castello Sforzesco

In occasione del F@mu (la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo) il Castello Sforzesco accoglie i bambini con eventi speciali dedicati a loro: percorsi e attività di laboratorio gratuiti per scoprire alcune opere conservate presso i Musei del Castello all’insegna del “piccolo ma prezioso”, tema scelto quest’anno per l’iniziativa.

FRAMMENTI DI ANTICHITÀ (6-10 anni)

Partendo dall’osservazione degli oggetti in ceramica integri o frammentari esposti nelle vetrine della sezione “Preistoria e protostoria” i piccoli cercheranno di capire in che modo alcuni pezzetti, per quanto piccoli e apparentemente poco comprensibili, siano in realtà fondamentali per gli studiosi per capire forme, decorazioni, uso e diffusione. E dopo l’osservazione si procederà a riprodurre i dettagli delle decorazioni di questi frammenti

Il laboratorio si svolgerà al mattino, dalle ore 11 alle 12.30, con prenotazione obbligatoria.

ALLA RICERCA DEL CALICE PERDUTO! (4-5 anni)

Un piccolo ma preziosissimo oggetto è stato smarrito nel grande Castello: il calice nuziale di Ludovico il Moro. Il duca è tristissimo: ai bambini il compito di aiutarlo a ritrovarlo, prima che se ne accorga la duchessa Beatrice! Per riuscire nell’impresa i piccoli si travestiranno come i personaggi della corte sforzesca e gireranno per le sale del Castello per andare alla ricerca della preziosa coppa, nella speranza di ottenere, alla fine, la meritata ricompensa da parte del duca.

L’attività si svolgerà al mattino, dalle ore 11 alle 12.30, con prenotazione obbligatoria

RIFLESSI E TRASPARENZE (7-11 anni)

Un percorso speciale alla ricerca di tutti i segreti dei piccoli e raffinati oggetti in vetro del Castello per poi realizzare, ispirati dal maestro Enrico Baj, una fantastica composizione con frammenti di specchio.

Il laboratorio si svolgerà nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 16.30, con prenotazione obbligatoria

MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI

Un musicista sarà presente nelle sale del Museo e sarà a disposizione di tutte le famiglie per approfondimenti e ascolti (nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17)

L’ARTE CON MATÌ & DADÀ: CANALETTO

In sala XXVI della Pinacoteca, il cartone animato della serie tv “L’arte con Matì e Dadà” (i testimonial di F@mu), dedicato a Canaletto sarà proiettato accanto all’opera di Canaletto “Il Molo verso la Zecca con la colonna di San Teodoro” (dalle ore 10.30 alle 17)

Tutte le attività in programma per la giornata del 14 ottobre sono gratuite. L’ingresso è con biglietto di accesso ai Musei del Castello Sforzesco: gratuito per tutti bambini e minori fino ai 18 anni, 5 euro per gli adulti (ridotto € 3 )

Per maggiori informazioni consultare qui il sito, mentre per le prenotazioni (entro le ore 12 di venerdì 13 ottobre) scrivere a c.educastello@comune.milano.it.