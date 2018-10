Lancio di palloncini e palazzi illuminati per l’ “ottobre in rosa” di Andos

A.N.D.O.S.VARESE Onlus, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, fondata dal Comm.Prof.Luigi Gatta, promuove per il 2018 la seconda edizione di OTTOBRE IN ROSA che si è aperta sabato 29 settembre con la serata di presentazione “Cuore in musica” al Parco Lagozza di Arcisate.

L’evento principale sarà sabato 6 ottobre in Piazza Monte Grappa a Varese, dalle 18 con un lancio di palloncini logati (lo scorso anno un palloncino è arrivato sino in Germania).

Ci sarà inoltre un gazebo con le volontarie a cui si potranno chiedere informazioni sull’attività dell’associazione stessa.

Alle 19 alla presenza di autorità ed invitati avrà luogo l’accensione con luci led rosa e, sullo sfondo della piazza, la facciata della sede della Camera di Commercio; l’illuminazione resterà attiva tutte le sere fino al 28 ottobre per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di visite ed esami diagnostici atti all’individuazione precoce del tumore al seno.

In questa seconda edizione gli eventi, pur prendendo il via da Varese, spaziano sul territorio provinciale seguendo le linee guida della Fondazione Comunitaria del Varesotto, che anche quest’anno sostiene l’iniziativa, si concluderanno sabato 27 ottobre a Ispra con una rappresentazione teatrale della Compagnia “Gli Instabili” di Bisuschio: una divertente commedia intitolata “Le bugie hanno le gambe corte”.

Nelle settimane che intercorrono tra i due eventi, A.N.D.O.S.VARESE, grazie alle volontarie e ai medici che costantemente collaborano, terrà 12 sessioni di visite senologiche gratuite presso gli ambulatori dei comuni di : Arsago Seprio, Bardello, Besozzo, Bisuschio, Comerio, Gavirate, Ispra, Varano B., Vedano O., Venegono Sup.,e in Sede, in Via Maspero 10, tutti i lunedì.

Per informazioni ed appuntamento telefonate allo 0332 284502 dal pomeriggio di lunedì al giovedì.

Quest’anno A.N.D.O.S.VARESE ha istituito una borsa di studio in favore della Senologia dell’Ospedale di Circolo di Varese a cui sarà integralmente devoluto il ricavato delle manifestazioni in programma.