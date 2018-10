Le opportunità per un’esperienza in Europa ai Molini Marzoli

È tempo di muoversi per i giovani europei. Si terrà mercoledì 17 ottobre “TIME TO MOVE 2018: PER GIOVANI EUROPEI”, l’evento che si svolgerà dalle 9 alle 13 presso sala Tramogge, via Molino 2, dedicato alle opportunità di mobilità europea per i giovani.

Volontariato, scambi giovanili, lavoro sono i tre ambiti nei quali è possibile trovare il progetto giusto per un’esperienza in Europa.

Sono invitati studenti delle scuole superiori, giovani, insegnanti e operatori giovanili, associazioni

giovanili. Info e iscrizioni sul sito: www.provincia.va.it/time-to-move-2018

Il programma:

9.00-9.30 Registrazione partecipanti

9.30-10.00 Saluti delle autorità

10.00-10.15 Presentazione della Campagna Time to Move – Loredana Pianta – referente

Agenzia Locale Eurodesk della Provincia di Varese

10.15-11.00 L’Europa per i giovani – Agenzia Nazionale Giovani

11.00-11.15 Testimonianze di esperienze all’estero – a cura degli studenti ITE Tosi

11.15-11.30 Presentazione delle opportunità di mobilità e dei gruppi di lavoro – Marta Tosi –

Agenzia Locale Eurodesk della Provincia di Varese

11.30-13.00 Lavori di gruppo: ” lavorare all’estero” (sala Tramogge) e ”volontariato e scambi

giovanili“ (Idea.Lab)