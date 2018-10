Locali non in regola, tre denunce e 6mila euro di multe

Denunce penali, e multe per esercizi pubblici non in linea con le disposizioni vigenti soprattutto in materia di sicurezza, coi clienti fatti uscire e locali chiusi.

Nella serata di sabato 6 ottobre, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, unitamente agli agenti della locale Squadra Volanti ha effettuato l’ormai consueta attività di controllo nei confronti di

esercizi pubblici, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite contenute

nelle licenze e, in generale, della normativa di settore.

Nello specifico, sono stati controllati 4 locali di Varese città, e in taluni casi sono state

riscontrate gravi violazioni, tuttavia sanzionate a titolo di illecito amministrativo. Si va

dalla mancata esposizione della SCIA, alla mancata autorizzazione all’uso delle

telecamere, dalla mancata comunicazione dell’orario di apertura, alla somministrazione

di bevande alcoliche a minori sotto i 16 anni.

Uno dei locali è risultato completamente inidoneo poiché non in regola con la normativa prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal Decreto Legislativo nr. 81 del 2008, nonché priva del parere rilasciato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute Insubria.

Di conseguenza la polizia ha immediatamente fatto cessare l’attività procedendo con lo sgombero degli avventori per motivi di sicurezza, che al momento del controllo erano circa 100.

All’esito dei controlli amministrativi sono state elevate 9 contravvenzioni per un totale

di 6.417 euro, controllate complessivamente 22 persone con precedenti penali e di

polizia, mentre altre 3 sono state deferite alla competente Autorità Giudiziaria per

violazione della normativa antincendio.