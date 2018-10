Malore in Tribunale, arriva l’ambulanza

Sirene questa mattina in piazza Cacciatori della Alpi a Varese, sede del tribunale (nella foto, l’ambulanza durante il soccorso sanitario).

I sanitari sono dovuti intervenire con urgenza per via di un malore accusato da una donna di 49 anni nel corso, sembra, di una causa di separazione.

L’intervento è stato richiesto che era poco prima di mezzogiorno: il personale sanitario con una certa fretta è salito al piano superiore accompagnato dai carabinieri per prestare soccorso alla donna, poi messa su di una barella e ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Varese in codice verde. Per lei nulla di grave.