In manette anche l’ultimo spacciatore del “cartello di Lonate”

Nella giornata di ieri il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio ha eseguito l’ultima ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Zakariya Safoine, lo spacciatore marocchino che nella giornata del 15 ottobre durante l’operazione denominata Atlantic non era stato tratto in arresto in quanto temporaneamente all’estero.

I reati contestati come per gli altri soggetti sono relativi al traffico di sostanze stupefacenti nella zona del Lonatese. Importante è stato l’impegno dei Carabinieri nel localizzare il catturando che negli ultimi tempi aveva spesso cambiato residenza, da Roma a Londra.