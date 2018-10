I medici festeggiano i giovani laureati

Sabato 20 ottobre, alle ore 8.45, nell’aula magna Granero Porati, via Dunant 3 a Varese, è in programma la “Festa del laureato in Medicina e Chirurgia”, organizzata dall’Università degli Studi dell’Insubria e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Varese.

Dopo i saluti del Magnifico Rettore, professor Alberto Coen Porisini; del Presidente della Scuola di Medicina, professor Giulio Carcano, e del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Varese, dottor Roberto Stella, seguiranno: l’intervento del professor Giorgio Bellotti, “Oggi giura Ippocrate”; la lettura del giuramento di Ippocrate da parte del vincitore del Premio Giovanni Ragnotti; la consegna della Pergamena ai Neolaureati e della Medaglia ai Medici con cinquant’anni di Laurea; la chiusura della cerimonia con il Gaudeamus Igitur.

La cerimonia proseguirà al Tempio del Medico di Duno, dove, alle ore 11.30, si celebrerà la S. Messa. Al termine della celebrazione i nomi di due medici morti nell’adempiere il loro dovere saranno inscritti nella lapide all’interno del Tempio del Medico a Duno.