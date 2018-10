Mega operazione di polizia su strade e ferrovie svizzere

(immagine di repertorio)

Un fine settimana intenso per le forze di sicurezza della Svizzera, per una mega operazione di controllo che si è svolta in tutte le regioni della Confederazione, sugli assi stradali e su quelli ferroviari.

All’azione coordinata di controllo hanno partecipato 18 Corpi di polizia svizzeri in collaborazione con le Guardie di confine, la Polizia dei trasporti nonché con agenti della Polizia di Stato del Baden-Württemberg.

In totale, sono stati sottoposti a controlli 4.294 persone e 2.471 veicoli, compresi diversi autobus. L’obiettivo era quello di individuare reati penali e di fermare eventuali autori di crimini. In totale sono state arrestate tre persone, di cui una entrata in Svizzera clandestinamente e un’altra era ricercata per furto con scasso.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, 43 conducenti sono stati fermati in quanto inabili alla guida. A 21 è stata ritirata la licenza di condurre o è stato disposto un divieto di circolare in Svizzera. Alcuni conducenti circolavano privi di licenza di condurre o con veicoli con pneumatici non conformi o difetti tecnici. In un caso, il veicolo circolava senza copertura assicurativa. Inoltre, sono state comminate 137 multe, in gran parte per la mancanza della vignetta autostradale o il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Nel corso dei controlli sono state sequestrate modeste quantità di droga nonché 9 armi: coltelli a farfalla, pistole softair e mazze da baseball. Le Guardie di confine hanno rilevato tre violazioni dei regolamenti sulle importazioni. In un caso sono stati importati illegalmente in Svizzera nove chili di carne.

Questo tipo di controlli congiunti sono da alcuni anni una consuetudine in Svizzera. Sin dal 2012 la Polizia cantonale del Canton Ticino ha promosso questo tipo di attività di controllo congiunte. Da allora, ogni anno diversi Corpi di polizia hanno coordinato le azioni intercantonali. Quest’anno il comando è toccato alla Polizia cantonale del Canton Zugo e, soprattutto, su proposta ticinese, si è voluto ampliare le verifiche a livello nazionale. In quest’ambito nel corso del 2018 sono state controllate 7’379 persone e 3’840 veicoli.

In futuro sono previste ulteriori attività di controllo che vedranno sul terreno forze di Polizia cantonali, le Guardie di confine e la Polizia di trasporti.