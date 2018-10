“Il mercato immobiliare? Si sta risollevando e offre nuove opportunità”

«Il mercato immobiliare si sta risollevando e c’è più movimento, soprattutto dal punto di vista degli acquirenti. Questo è dovuto anche alle condizioni più favorevoli rispetto al passato riguardo l’accesso al credito e la possibilità di ottenere mutui e finanziamenti». Per Daniela Colombo, di Tempocasa Varese, quello che il settore sta attraversando è un periodo che può offrire occasioni e opportunità interessanti.

La sua agenzia parteciperà a “La casa in piazza”, l’evento che si svolgerà il 20 e 21 ottobre dalle 10 alle 19 alla Camera di Commercio di Varese.

«Questa manifestazione – spiega Colombo – dà una possibilità di visibilità professionale ed è una fiera frequentata da persone interessate al settore. Il visitatore, potenziale acquirente, ha la possibilità di confrontarsi e conoscere aziende diverse e di poter valutare più prodotti nello stesso contesto. Per questo riteniamo che la partecipazione a questo evento sia molto interessante».

Sulla decisione finale incidono diversi fattori: «Nel nostro caso offriamo al cliente una preparazione qualificata, sono laureata in giurisprudenza e in più la garanzia di trovare sempre competenza e professionalità. Tra la caratteristiche della nostra attività sottolineo inoltre la presenza aggiornata sul web che per il nostro lavoro è un valore aggiunto».