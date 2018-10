Da tempo il fenomeno migratorio è ridotto a tema di ordine pubblico, di sicurezza e di “difesa dei confini”. Eppure settembre, nel Mediterraneo dove i salvataggi sono affidati solo agli interventi della Guardia costiera libica, è stato il mese con il tasso di mortalità più alto che si sia mai registrato: quasi il 20% di chi è partito su un gommone risulta morto o disperso.

Il report aggiornato dell‘Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) sulle migrazioni dice che, in termini assoluti, almeno 867 migranti sono risultati morti o dispersi negli ultimi 4 mesi sulla rotta della Libia. “

Resta nell’ombra, fino a scomparire, il principio fondamentale che prima ci sono le persone, il loro diritto alla vita e il diritto ad avere diritti, fra i quali – ma non solo – il diritto a fuggire da guerre e persecuzioni, il diritto a scappare dall’estrema povertà e da terre divenute invivibili a causa dei cambiamenti climatici, il diritto a spostarsi da territori nei quali avviene la predazione del land grabbing o dell’industria estrattiva.

In questi ultimi mesi la politica si è accanita contro le ONG, è stato coniato il termine di “reato di solidarietà”, si sono chiusi i porti, sono state sequestrate persone e si sono infrante tutte le norme internazionali in materia di diritto di asilo e di soccorso.

In occasione del 5° anniversario della Strage di Lampedusa, per ricordare quel 3 ottobre 2013 quando 368 persone morirono in un naufragio al largo dell’isola, Intersos, in collaborazione con Nazione UMANA, organizza l’incontro “Migranti, ciò che non viene detto”: una tavola rotonda tra migranti, società civile ed istituzioni. Parteciperanno, tra gli altri:

– Gisa Legatti, attivista di nAzione umana

– Livio Senigalliesi, reporter di guerra

– Orlando Amodeo, primo dirigente medico PS

– Alberto Guariso, Associazione Giuristi Italiani

– Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire

– Luca Blasi, operatore di INTERSOS

– Alassane Diakité, migrante maliano

– Silvio Aimetti, Sindaco di Comerio

– Giusi Nicolini, ex Sindaco di Siracusa (in collegamento video)

– Simone D’Ippolito, sommozzatore di Lampedusa (in collegamento video)