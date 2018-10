Monte San Giorgio, un racconto per immagini

Sabato 6 ottobre alle 20.30 alla palestra di Saltrio (in piazza Risorgimento), gli Amici del Monte Orsa in collaborazione con le Guide del Monte San Giorgio, propongono una serata dedicata al Monte San Giorgio, racconto in immagini per capire l’importanza del sito inserito del patrimonio mondiale Unesco.

La serata è inserita nel programma della terza edizione dell’Orsa Pravello Trail, che si corre domenica 8 ottobre.

«Il Monte San Giorgio è un luogo da sempre importante – spiegano gli organizzatori della serata – Per secoli è stato una preziosissima fonte di sostentamento per le popolazioni locali. Boschi, pietre, acqua, ma non solo. A chi ne raggiunge la vetta, il Monte San Giorgio offre un panorama mozzafiato che spazia dalle cime alpine alla profondità della pianura. Chi passeggia lungo i sentieri si accorge della ricchezza della flora e, in generale, della vegetazione che riflette la varietà di substrati geologici e microclimi che la sorreggono. A chi passeggia alle sue pendici, il monte regala quattordici caratteristici villaggi che raccontano come le pietre hanno segnato la loro realtà a partire almeno dal XV secolo, contribuendo alla fioritura artistica ed economica della regione. E infine, chi si immerge “in profondità” facendo un salto indietro nel tempo di 240 milioni di anni, scopre un’affascinante storia. Le rocce del monte raccontano qual era l’ambiente di allora: una laguna popolata da rettili marini, pesci e altro ancora».

La serata è aperta a tutti.