A Saltrio la mostra pittorica di Achille Triacca

Appuntamento sabato 20 e domenica 21 giugno nelle sale al primo piano della Società Operaia di Mutuo Soccorso con l’esposizione d’arte, l’accompagnamento musicale e l’aperitivo di benvenuto

L’arte torna a essere protagonista in Valceresio con un appuntamento culturale interamente dedicato alla pittura del territorio. Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, le storiche sale della Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS) di Saltrio ospiteranno una mostra pittorica focalizzata sulle opere dell’artista Achille Triacca. Un fine settimana pensato per coniugare l’espressività artistica con la storicità e il valore sociale dei luoghi che accolgono l’esposizione.

L’inaugurazione e il programma del weekend

L’evento aprirà ufficialmente i battenti nella mattinata di sabato 20 giugno. Per l’occasione, la SOMS ha predisposto un programma speciale che unisce la visione delle opere a momenti di convivialità e intrattenimento. A partire dalle ore 10.00, le sale espositive saranno animate da un accompagnamento musicale strumentale a cura di “il Borgo musicale”, pensato per guidare i visitatori lungo il percorso espositivo in un’atmosfera suggestiva. Successivamente, alle ore 11.00, si terrà un aperitivo di benvenuto per inaugurare formalmente la rassegna.

Gli orari di apertura e la sede

La mostra pittorica sarà accessibile al pubblico sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, mantenendo un orario continuato dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00. I dipinti di Achille Triacca saranno allestiti nello specifico all’interno delle sale della SOMS situate al primo piano della struttura. L’edificio, punto di riferimento storico per la comunità locale e simbolo di aggregazione sin dalla sua fondazione nel 1883, si trova in via G. B. De Vittori al numero 1, nel cuore del comune di Saltrio.

Un evento radicato nel territorio

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per riscoprire il patrimonio culturale locale attraverso i lavori di Triacca, caratterizzati da una tecnica pittorica ricca di sfumature e texture, capace di richiamare i paesaggi e le atmosfere del territorio. L’iniziativa, interamente organizzata e promossa dalla SOMS di Saltrio, si inserisce nel ricco calendario di attività che l’associazione porta avanti per valorizzare l’arte e favorire la partecipazione dei cittadini della provincia di Varese.