Contro il muro in galleria, ferito 33enne

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 10.30 si è verificato un incidente all’interno della galleria Vedeggio-Cassarate.

Un 33enne automobilista cittadino svizzero domiciliato nella regione circolava in direzione di Canobbio. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo della vettura andando a collidere frontalmente contro il muro di una nicchia del tunnel. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Lugano e i pompieri di Lugano che hanno estratto dalle lamiere il ferito attraverso l’utilizzo di una pinza idraulica.

Sul posto sono prontamente giunti anche i soccorritori della Croce verde di Lugano che, dopo aver prestato i primi soccorsi all’uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Il 33enne ha riportato serie ferite. La galleria è stata chiusa per permettere i rilievi del caso e non verrà riaperta prima delle 14.30.