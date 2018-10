Natale 2018: guida ai regali hi tech e alle nuove tendenze

Anche se è un po’ prematuro pensare al Natale organizzarsi in anticipo con una lista regali curata nei dettagli, soprattutto le persone a cui sono rivolti sono attenti a tutte le novità dei brand più importanti e all’uscita dei prodotti più tecnologici sul mercato.

Orologi

Gli orologi fossil nuovi modelli ipertecnologici e dai prezzi abbordabili, sono il regalo perfetto per chi ama i moderni smartwatch. Tra i modelli migliori di questo brand troviamo il Fossil Q Control, dal design minimal e software Wear OS permette di ricevere tutte le notifiche dello smartphone sull’orologio per essere sempre connessi. Per i fitness addicted invece il Garmin Instinct è una scelta perfetta con bussola elettronica a tre assi, alta resistenza agli urti e alle intemperie grazie al display ad alto contrasto guardare l’orologio anche sotto il sole cocente non sarà un problema.

Smartphone

Dal 26 Ottobre in Italia farà la sua comparsa l’ultimo gioiellino di casa Apple, il nuovo iPhone XR, versione più economica rispetto agli XS e XS Max, con una sola fotocamera posteriore ed una frontale che permette il riconoscimento facciale per lo sblocco del telefono ed una gamma di colori del case ampissima. L’Huawei Mate 20 Pro è invece l’ultimo modello di fascia alta del famoso brand, che si contraddistingue per le linee più morbide e stondate e le tre fotocamere sul retro.

Consolle e giochi

Il Nintendo classic Mini è il regalo perfetto per i nostalgici degli anni novanta ma anche per i bambini che non hanno mai avuto modo di poter giocare con questa consolle, si tratta di una replica in miniatura del Super Nintendo Entertainment System e contiene 21 giochi tra cui Final Fantasy III e Super Mario. Sempre sull’onda della nostalgia.

Fotocamere instantanee

La Lomo’Instant Automat Glass Elbrus Edition è la prima fotocamera instantanea con obiettivo grandangolare in vetro che permette di scattare foto vivide e precise. Il nome curioso di questa fotocamera prende spunto dalla montagna più alta d’Europa, appunto il monte Elbrus. La Instax mini della Fujifilm invece reinventa la Instanx Square SQ20 che consente di poter girare anche piccoli video ed è la prima tra le Instax ad avere anche l’opzione zoom.

Bellezza e benessere

Dyson storico ed innovativo brand nel settore dei prodotti della cura della persona e della casa, dopo aver fornito asciugcapelli ad alto valore tecnologico e silenziosissimi, presenta il Dyson Airwrap che permette di creare acconciature e pettinature sfruttando l’effetto Coanda che attira e avvolge i capelli graziead un vortice di aria rotante che attira i capelli e li avvolge delicatamente evitando la creazione di nodi ed evitando i danni da calore derivanti dall’uso di piastre e ferri.

Foreo invece presenta Luna fofo unna spazzola per il viso che riesce a reperire tramite i suoi sensori i dati della pelle e a trasferirli tramite app disponibile sia per Android che iOS.

La lista dei regali dipende comunque anche dai gusti personali di amici e parenti a cui verranno offerti.