Openjobmetis -Alma in diretta da Masnago

Quarta giornata di campionato in LBA e terzo turno interno per la Openjobmetis che ospita (17.30) la neopromossa Alma Trieste degli ex Wright e Cavaliero.