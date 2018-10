Piede d’oro all’appuntamento con la Stracascine

Penultimo appuntamento con le gare podistiche del Piede d’Oro: domenica 21 ottobre si disputa infatti la “Stracascine” di Albizzate, tradizionale prova giunta alla sua 25a edizione.

La gara organizzata dalla Pro Loco Albizzate prevede un percorso lungo di circa 12 chilometri con partenza e e arrivo in via Bruni 3, presso la “Ca Taverna”. Come di consueto saranno allestiti anche un percorso corto da 2,5 chilometri e un minigiro per i bambini di 600 metri.

Il ritrovo aprirà alle ore 8 con possibilità di iscrizione sul posto per i singoli; questa gara prevede l’opzione di partecipare con il chip di giornata per i podisti non iscritti al Piede d’Oro. Alle 9.10 il via al minigiro mentre lo start della gara principale sarà dato alle 9,30; immediatamente dopo partiranno gli specialisti del nordic walking. Premiazioni a partire dalle ore 11.30 circa.

L’organizzazione mette a disposizione degli atleti e dei tifosi una serie di parcheggi posizionati in piazzale Sefro (vecchio ritrovo), in via Dante Alighieri (scuole), in via Monte Grappa, in via Petrarca (zona cimitero)

Vie parallele alla Via S.Alessandro (la strada di accesso principale alla piazzaIV novembre). Non sarà invece possibile accedere ai parcheggi di piazza IV novembre perchè riservati ai partecipanti alle sante messe.

L’accesso alla zona del ritrovo con automobili o automezzi è riservata solo al personale della organizzazione ed agli incaricati del piede d’oro per i servizi di loro competenza.