Psicomotricità e caldarroste

L’oratorio di Creva, a Luino, dedica ai sapori d’autunno e ai bambini un pomeriggio pieno di gusto, di giochi e spunti di riflessione.

L’evento è promosso dall’associazione Il Nocciolo che invita i bambini e le loro famiglie in oratorio, nel pomeriggio di domenica 28 ottobre, dalle ore 17, per una merenda a base di caldarroste, giochi e attività adatte ai più piccoli. A seguire, alle 18.30 i genitori potranno gustare l’aperitvo conviviale conversando con l’esperto Roberto Soru di “Psicomotricità relazionale in età evolutiva”.

Infine chi lo desidera può fermarsi nel salone di via Moncucco 10 per la cena solidale (dalle ore 19.30) a base di vellutata di zucca, polenta con i funghi, spezzatino, legumi e gorgonzola e dolci.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: ilnoccioloassociazione@gmail.com.