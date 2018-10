Quasi due etti di erba in macchina, arrestato

Cento novanta grammi di marijuana nell’auto: l’aveva con sè un ventenne, studente, residente in zona e fermato dai carabinieri ad Arcisate.

I militari nella serata di giovedì stavano eseguendo un controllo del territorio quando hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nella strada boschiva della via per Montallegro.

Alla vista delle divise il giovane, a bordo di una Nissan Micra è apparso particolarmente nervoso tanto da indurre i componenti della pattuglia ad approfondire, indagare sulla presenza di quell’auto, in quel posto. Dalla perquisizione è poi saltata fuori la droga e sono scattate le manette: il ragazzo si trova oggi ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.