Rischio idrogeologico, ancora preallarme dal tardo pomeriggio

La protezione civile della Lombardia comunica una nuova perturbazione forte in arrivo a partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 ottobre sull’intera regione con rischio idrogeologico, e vento forte.

COSA SUCCEDERA’ OGGI, MERCOLEDI’– Per la giornata di oggi, mercoledì 31/10, sulla Lombardia flusso meridionale debolmente perturbato, con relativa intensificazione delle precipitazioni dal pomeriggio, in irregolare estensione anche alla Lombardia orientale; nel complesso fino alla sera di oggi quantitativi prevalentemente deboli sui settori centro-orientali (1-10 mm), da deboli a moderati su quelli orientali, con valori più significativi sull’alta pianura occidentale al confine con il Piemonte e sul Lago Maggiore (15-30 mm). Oggi generale rinforzo dei venti da est nei bassi strati su pianura e fascia pedemontana ed in quota da sud.

Dalla sera di oggi l’avvicinamento da sudovest di una depressione attualmente tra Penisola Iberica e Mediterraneo Occidentale porterà un rapido aumento dell’instabilità, con effetti principali nella giornata di domani 01/11, in particolare in mattinata. Si prevedono precipitazioni diffuse su rilievi e pianura occidentale, sparse altrove: più consistenti sui settori occidentali e sulle Prealpi CentroOccidentali, con possibile attivazione di una linea temporalesca tra Liguria, Pianura Lombarda occidentale e Prealpi Occidentali Lombarde nel corso del mattino.

COSA SUCCEDERA’ DOMANI – Le precipitazioni si protrarranno per l’intera giornata ma la fase più intensa è prevista tra il primo mattino ed il primo pomeriggio di domani 01/11, con quantitativi massimi di 40-50 mm/12h. Contemporaneamente si avrà un rinforzo generale dei venti dai quadranti meridionali ed orientali, con previsione di velocità medie orarie comprese tra 30 e 40 km/h, con raffiche fino a 50-60 km/h, principalmente sui settori centro-orientali di pianura, limitatamente alla mattinata di domani e per breve tempo collegato al rapido passaggio della perturbazione.

INDICAZIONI OPERATIVE – Le recenti abbondanti precipitazioni sui settori alpini e prealpini (con numerose criticità registrate) hanno reso il territorio più fragile e vulnerabile alle nuove precipitazioni previste. Si chiede pertanto ai sistemi locali di protezione civile di attivare/mantenere una fase operativa di preallarme/attenzione, cioè di mantenere il sistema locale in costante azione di sorveglianza e monitoraggio del territorio e predisporlo alla pronta attivazione di eventuali azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

I presidi territoriali hanno sempre l’onere di valutare l’attivazione e/o il passaggio a fasi operative di livello superiore, in funzione di valutazioni locali sull’evoluzione degli effetti al suolo, della vulnerabilità del proprio territorio e della propria organizzazione.

QUI LA NOTA COMPLETA DELLA PROTEZIONE CIVILE