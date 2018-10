SCS Varese, trasferta dura in Veneto

Trasferta in terra veneta per la SCS Varese, che settimana scorsa ha fatto il suo esordio nel campionato di Serie A2 di basket femminile. La squadra di Lilli Ferri sarà impegnata domenica (ore 18) sul parquet di San Martino di Lupari, contro un’altra formazione di primo piano.

Le padovane hanno infatti battuto Bolzano (sponda Val Bruna) all’esordio, vincendo con autorità in Alto Adige: per la SCS dunque nuovo avversario ostico dopo l’Alpo, passato sette giorni fa sul campo di Azzate.

«Abbiamo lavorato molto in settimana per migliorare l’approccio alla partita» ha detto coach Lilli Ferri. «Abbiamo rivisto diverse situazioni offensive e difensive che contro Alpo non sono andate come dovevano. Contro Lupe San Martino dovremo essere brave a non subire la loro aggressività e velocità ma soprattutto abbiamo bisogno di ritrovare sicurezza e tranquillità: le nostre percentuali al tiro devono migliorare mentre in difesa dobbiamo mordere di più».