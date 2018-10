Spari nel parco delle Groane, due feriti

Un marocchino di 45 e uno di 26 anni sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco sparati probabilmente all’interno dell’area boschiva del parco delle Groane, area verde ormai da tempo diventato luogo di appuntamento tra spacciatori e consumatori. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì.

I due, senza documenti regolari e con diversi precedenti, sono stati prelevati in via Fermi a Cesate e trasportati in codice giallo negli ospedali di Niguarda e Garbagnate Milanese. Entrambi hanno ammesso di essere stati aggrediti nel parco ma non hanno chiarito da chi e per quale motivo.

Secondo i carabinieri della Compagnia di Rho si potrebbe trattare di un regolamento di conti tra bande di spacciatori all’interno del parco, già teatro di altri ferimenti con arma da fuoco per lo stesso motivo.