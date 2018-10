Sport Management, l’obiettivo Champions è a un passo

Manca davvero poco alla BPM Sport Management per ottenere una storica qualificazione alla Len Champions League di pallanuoto. Questa sera – mercoledì 10 ottobre – alle 19,30 i Mastini delle piscine ospiteranno a Busto Arsizio i francesi di Strasburgo nel match di ritorno del Round3 di qualificazione.

La squadra di Baldineti però arriva all’appuntamento in largo vantaggio visto il successo per 10-4 ottenuto in Alsazia nella gara di andata, un risultato che sulla carta mette in discesa la contesa prevista alle Piscine Manara, dove l’ingresso ai tifosi sarà gratuito.

L’imperativo quindi è quello di evitare cali di concentrazione: il vantaggio è netto, anche più delle previsioni, e il turno casalingo è un ulteriore aiuto per Fondelli (foto in alto) e soci ma naturalmente l’attenzione dovrà rimanere alta. In ballo c’è la prima, storica qualificazione del club alla massima competizione per club, quindi l’ingresso tra le “magnifiche 16” d’Europa. Un obiettivo importante anche per la città di Busto Arsizio che ha accolto fin da subito con entusiasmo la presenza alle “Manara” di una società come la Sport Management.

«Dipenderà tutto dall’approccio iniziale – è il monito di Baldineti – Dovremo partire forte senza pensare al punteggio: i sei gol di margine sono un buon bottino per prenderci un girone di Champions che si preannuncia difficile. Un torneo che per noi sarebbe una novità assoluta, una sorta di altro campionato con trasferte lunghe e avversari tosti. Sono contentissimo di quello che sta facendo la squadra e di come sta giocando; mi preoccupa un po’ solo il fatto che ci sarà pochissimo riposo per i ragazzi tra campionato e Champions ma sono felice di dover fronteggiare questo tipo di problemi».