Fuori strada sul tornante: volo di 10 metri giù dalla scarpata

(immagine di repertorio)

Un tornante “mancato”, l’auto che esce di strada e precipita per 10 metri giù dalla scarpata e finisce la sua corsa contro un albero. Ha rischiato davvero grosso un uomo di 54 anni che oggi pomeriggio è stato protagonista di un brutto incidente in via Monte Nero, al confine tra Caravate e Sangiano, sulla strada a tornanti che porta al santuario di San Clemente.

L’uomo – che secondo una prima ricostruzione ha fatto tutto da solo – è stato soccorso dagli operatori della Croce Rossa di Gavirate e poi trasportato con l’Elisoccorso in codice giallo all’Ospedale.

Sul posto i Vigili del fuoco di Ispra e Laveno e una squadra Saf – il soccorso speleo alpino fluviale – dei Vigili del Fuoco di Varese, poi rientrata perché il ferito era già stato recuperato. Allertati anche i Carabinieri di Luino.