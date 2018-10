“A tavola con Halloween”: tornano le tavole addobbate di Varese Alzheimer

L’associazione Varese Alzheimer organizza martedì e mercoledì la 18esima edizione di Tavole addobbate.

Il tema sarà “A tavola con Halloween“, un’esposizione con tante belle “mise en place” dedicate alla festa più amata dell’autunno.

Le tavole addobbate potranno essere ammirate martedì 30 ottobre dalle 10 alle 18 e mercoledì 31 ottobre dalle 10 alle 16, nel Salone Estense del Palazzo comunale, in via Sacco. In conclusione della giornata di mercoledì sarà premiata la tavola più bella.

L’iniziativa – durante la quale saranno in offerta oggetti natalizi – è destinata a sostenere le attività di Varese Alzheimer.

Ingresso libero