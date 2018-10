“Teatro in testa”raddoppia, ma rimane gratuito

Raddoppia quest’anno la proposta di “Teatro in testa” il corso gratuito per bambini promosso per il quarto anno consecutivo dal Comune di Castello Cabiaglio: alle lezioni-laboratorio rivolte ai bambini dai 6 ai 10 anni si aggiunge per la prima volta un nuovo percorso rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni.

La nuova iniziativa, resa possibile dal sostegno dell’associazione di promozione sociale “Il bosco verde”, risponde alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi che hanno iniziato il percorso teatrale negli anni scorsi e ora intendono proseguirlo, con modalità differenti da quelle più giocose proposte ai più piccoli.

“L’approccio al teatro pensato per i bambini parte dal corpo e dal movimento, come strumento di espressione delle emozioni. La voce, e quindi il racconto di una storia sono elementi che si aggiungono in un secondo momento”, spiega Lidia Rusconi, docente in entrambi i corsi. “Per i ragazzi delle medie invece, la proposta è quella di avvicinarsi al teatro a partire da un testo classico”

I laboratori di teatro si svolgeranno il sabato mattina nella sala polivalente di Castello Cabiaglio: dalle 9.30 alle 11 per i bambini dalla prima alla quarta elementare e dalle 11 alle 12.30 per i ragazzi dalla quinta elementare alla terza media. A cominciare da sabato 20 ottobre.

Il corso è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni 3406886194 oppure lidia.rusconi@gmail.com