Il torneo di pallavolo riparte nel nome di Vincenzo Bifulco

Su suggerimento dell’Assessore allo sport del Comune di Varese Dino De Simone, l’Us Acli provinciale di Varese ha raccolto l’invito ad affiliare e promuovere il 34° Torneo di Pallavolo Misto gestito in passato dall’Actl.

A seguito della scomparsa del suo presidente benemerito, il cavaliere Vincenzo Bifulco, rischiava di non avere più un seguito.

Il comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli di Varese, ente di promozione sportiva affiliato al Coni, in virtù della peculiare tradizione associativa di attenzione e sostegno alle realtà sportive dilettantistiche e di aggregazione sociale sul territorio, affinché non venga disperso il patrimonio della positiva precedente esperienza, ha deliberato di farsi carico totale dell’evento e gestire la parte tecnica e organizzativa intitolando lo stesso in memoria di Vincenzo Bifulco.

Il torneo si svolgerà a Varese nelle varie palestre indicate col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, nel periodo da novembre 2018 a maggio 2019, e vedrà coinvolte numerose squadre di atleti amatoriali collegati a Cral Aziendali, ASD e gruppi di spontanea aggregazione.

Per info e iscrizioni – entro il 30 ottobre – Segr. USAcli Varese usacli@aclivarese.it

tel. 0332 281204 nei giorni : martedì ore 9 -13 / giovedì ore 14 – 18