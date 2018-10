Treni, ecco le linee più a rischio criminalità in Lombardia

La S9 Saronno-Seregno-Milano Albairate; la S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco; la Milano-Mortara; la Bergamo-Treviglio e la Milano-Carnate-Lecco. Sono le tratte

ferroviarie che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, d’accordo con Trenord, ha segnalato al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, perchè ritenute più a rischio e quindi piu’ “bisognose” di un maggior presidio delle Forze dell’Ordine.

«L’indicazione – spiega il presidente Fontana – giunge dopo che venerdì scorso lo stesso ministro, a Milano per il Comitato provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, aveva chiesto di conoscere le linee di Trenord a piu’ alta pericolosita’ cosi’ da “poter organizzare dei pattuglioni di uomini e donne in divisa per garantire piu’ sicurezza».

Sempre parlando di sicurezza sulle ferrovie, ma nel senso di safety più che di security, Fontana è intervenuto anche commentando l’episodio del giunto rotto sui binari della linea Milano Lecco, segnalato da un macchinista in transit: «Proprio perche’ la sicurezza dei pendolari non può dipendere dai riflessi dei macchinisti – ha detto – bisogna garantire che la rete sia in piena efficienza, perche’ e’ chiaro necessiti di manutenzione ordinaria e straordinaria. Abbiamo gia’ chiesto a Rfi un cronoprogramma preciso e dettagliato degli interventi e di questo, come dei treni che Fs ci ha garantito, parleremo nella cabina di regia che sara’ convocata entro la fine della settimana».