Per il tribunale arriverà un parcheggio a tre piani

Sorgerà un vero e proprio autosilo di fianco al Tribunale di Busto grazie ad un progetto che in via Volturno porterà un parcheggio a tre piani. «Ci siamo accorti che due piani già non bastano, quindi vogliamo farlo direttamente a tre» annuncia il sindaco Emanuele Antonelli in Consiglio Comunale.

Non una semplice comunicazione all’assise civica, quella del sindaco. Per l’opera è stato infatti necessario richiedere una variazione di bilancio che ha destinato altri 500.000 euro per questo intervento, portando così il totale dell’intervento a oltre 800.000 euro.

Una spesa che potrebbe essere finanziata con la vendita di un altro parcheggio. «Stiamo pensando alla cessione del parcheggio di via Culin, quello cioè della Provvidenza, perchè non ci rende nulla» rivela Antonelli. In ogni caso il sindaco precisa anche che «non è che un piano in più costerà mezzo milione ma è che abbiamo inizialmente sottostimato il costo dell’intervento». Cosa che adesso non succederà.