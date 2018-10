Ubriache al volante, due denunce

La notte scorsa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Varese hanno denunciato alla Procura della Repubblica una trentenne libera professionista varesina poiché resasi responsabile del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari in seguito ad esami tossicologici effettuati presso l’ospedale del Circolo di Varese, a causa di un sinistro stradale autonomo verificatosi qualche giorno fa dove rimasta coinvolta la signora, accertavano che la stessa si era messa alla guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi.

Nella nottata, tra sabato e domenica, sempre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica una ventinovenne cameriera di Varese poiché resasi responsabile del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. In particolare i militari hanno controllato la 29enne mentre transitava nel centro di Varese alla guida di una Mini. Le viene fatto l’alcool test, risultato: 0,8 grammi per litro.