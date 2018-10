Umberto Colombo riconfermato alla guida della Cgil

Oggi pomeriggio al termine del XVII Congresso della CGIL di Varese l’Assemblea generale ha riconfermato Umberto Colombo come Segretario generale di Cgil Varese.

Inoltre, su sua proposta, l’Assemblea Generale ha eletto la nuova Segreteria, così composta:

– Umberto Colombo (Segretario Generale)

– Stefania Filetti (Segretaria Organizzativa)

– Roberta Tolomeo (Segretaria)

– Pino Pizzo (Segretario)

– Giancarlo Ardizzoia (Segretario)

– Giovanna Bianchi (Segretaria)

– Stefano Rizzi (Segretario).

«La nuova Segreteria che ha al proprio interno esperienze e provenienze da diversi settori del mondo del lavoro, della tutela collettiva ed individuale, avrà modo da subito di operare attivamente sulle sfide attuali e su un programma di lavoro per le future iniziative sindacali – ha detto Colombo – Un ringraziamento ai Segretari uscenti Alberto Villa, Antonio Ciraci e Paolo Lenna per il prezioso contributo e il lavoro svolto in questi anni nella Segreteria confederale».