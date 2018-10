Uyba, che inizio. Schiantata Bergamo

(Foto Alemani Facebook – UYBA Volley)

Inizia col sorriso il percorso della Unet E-Work Busto Arsizio che al Pala Agnelli batte le padrone di case della Zanetti Bergamo per 0-3 (24-26, 15-25, 20-25). Nel finale del primo set le farfalle tirano fuori il carattere e riescono a ribaltare la situazione che vedeva le orobiche avanti 24-22, mentre tengono le redini della partita sia nel secondo che nel terzo parziale.

Migliore in campo è capitan Gennari che chiude con 17 punti (47% positivo), seguita da Grobelna 15 (42%) e Bonifacio 12 (64% attacco). Ottimo il lavoro in seconda linea del libero Leonardi e buona distribuzione del gioco da parte della regista Orro. Prestazione positiva anche per Herbots e Botezat. Dall’altra parte della rete la migliore risulta Olivotto con 9 punti (4 a muro), ultima tra le padrone di casa ad arrendersi.

A fine gara Bonifacio si dice soddisfatta: “Come in diverse amichevoli precampionato partiamo sempre nel primo set un po’ così così: su questo sicuramente dobbiamo migliorare. Una volta prese le misure abbiamo sempre condotto noi il gioco, contro una squadra che sa come metterci in difficoltà. L’intesa con Orro è già buona: stiamo lavorando tanto per provare situazioni di gioco anche con palla staccata e dunque sono soddisfatta”.

Sorride anche coach Marco Mencarelli: “Eravamo un po’ tesi all’inizio, ma credo sia normale con Grobelna ed Herbots alla prima in Italia e Botezat alla prima da titolare. Si è visto comunque da subito che c’eravamo, perché siamo rimasti sempre lì nel punteggio, non permettendo a Bergamo di scappare. Poi nel finale del primo set, quando ci siamo sciolti, abbiamo fatto vedere cose migliori. L’aspetto che mi è piaciuto di più? Il rapporto che si è creato tra difesa e contrattacco, che ha sempre portato a situazioni di schiacciata interessanti”

LA PARTITA – Mencarelli schiera in campo Orro in regia, in diagonale con Grobelna, Botezat e Bonifacio al centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero.

Toccante il minuto di silenzio in memoria di Sara Anzanello e l’applauso a tributo della grande giocatrice, scomparsa prematuramente a seguito di una grave malattia.

Nel primo set Bergamo parte subito forte portandosi agevolmente sul 9-5 grazie al servizio di Acosta e agli attacchi di Olivotto; la UYBA però non ci sta e Gennari trova il -1 (13-12). La Zanetti approfitta di lacune imprecisioni biancorosse e si porta sul 24-22. Herbots e Gennari confezionano il recupero (24-24) e la stessa Herbots chiude 24-26.

Nel secondo parziale Grobelna scalda il braccio e lancia la UYBA in avvio (5-7), mentre Botezat si fa vedere a muro per il +3 (6-9). Gennari è continua da posto 4 (8-13), mentre le padrone di casa regalano qualcosa e Bertini chiama time-out (8-14). Grobelna colpisce anche al servizio e per la UYBA la strada è spianata; chiude Botezat 15-25.

Nel terzo set l’avvio è equilibrato, poi due muri di Grobelna provano a lanciare le farfalle (6-9), mentre Gennari in pipe fa +4 (6-10). Botezat serve forte e Bonifacio allunga con due attacchi e un muro (9-15). La Zanetti prova a reagire ma le farfalle sono lanciate e amministrano il vantaggio, chiudendo 20-25 (attacco di capitan Gennari).

IL TABELLINO

Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio 0-3 (24-26, 15-25, 20-25)

Zanetti Bergamo: Smarzek 6, Imperiali, Olivotto 9, Sirressi (L), Courney 2, Tapp 4, Carraro, Mingardi 7, Cambi 2, Loda 3, Acosta 7, Strunjak ne

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani, Peruzzo, Herbots 7, Grobelna 15, Gennari 17, Cumino ne, Orro, Leonardi (L), Bonifacio 12, Meijners ne, Berti ne, Botezat 6

Note. Bergamo: ace 1, errori 9, muri 6. Busto: ace 2, errori 9, muri 9. Spettatori: 1577