Varesina, un nuovo rinforzo

La Varesina ha iniziato a singhiozzo il campionato di Eccellenza, passando da vittorie esaltanti, come quella sul Varese, a tonfi inaspettati. I 10 punti in classifica la relegano al centro del gruppo, a nove punti dalla Castellanzese capolista.

La società però non vuole perdere altro terreno dalla vetta e per questo ha deciso di tornare sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa.

Il direttore sportivo Max Di Caro ha messo a segno un colpo molto importante per il centrocampo: Ruben Rebolini.

Classe 1993, Rebolini arriva da una stagione con 36 presenze al Borgosesia in Serie D. In precedenza ha vestito per due anni la storica maglia del Casale.

Questo il comunicato della società