Al manager Francesco Trovato la guida di Alfatherm

Marino Uberti ha lasciato il 1° novembre scorso la guida di Alfatherm al nuovo amministratore delegato Francesco Trovato, mantenendo la poltrona nel consiglio di amministrazione e continuando a collaborare in qualità di Senior Advisor.

Il nuovo Ceo del produttore varesino di foglie in Pvc rigido, semi rigido e plastificato proviene da Metalsigma, società milanese attiva nella produzione di serramenti per facciate continue nell’edilizia e cantieristica navale, dove ricopriva dal 2015 la funzione di amministratore delegato.

In precedenza aveva lavorato presso GI&E Holding (oil & gas) come direttore generale e, prima ancora, nel gruppo Indesit, ricoprendo nel corso di oltre 15 anni diverse funzioni, quali Business Unit CFO, Chief Commercial Officer, Global Chief Marketing Officer e Business Unit Managing Director.

Francesco Trovato ha una laurea in Economia & business administration conseguita presso l’Università Cattolica di Milano, perfezionata con un MBA presso il C.U.O.A. di Vicenza ed un training in Strategic Marketing seguito alla Kellogg School of Management Chicago.

Fondata nel 1963, Alfatherm è attiva nella produzione di film termoplastici, in particolare PVC rigido, semirigido e plastificato. È una delle aziende storiche nella calandratura di materie plastiche utilizzate in svariati settori quali surface decoration, adesivizzazione e sleeves.