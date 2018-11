Ancora pochi giorni per richiedere la borsa di studio

Mancano pochi giorni alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alle due borse di studio intitolate a Cosimo Conterno e a Pier Giorgio Larroux, riservate agli studenti più meritevoli di Vedano Olona.

Le borse di studio sono una per gli studenti di quarta e quinta degli istituti superiori di secondo grado, e una per gli studenti di quarta delle scuole professionali. Per entrambe ci sono tre borse in regalo, del valore di 500, 300 e 200 euro.

Il termine per le domande è fissato alle ore 12 di lunedì 12 novembre 2018.

Qui il bando con tutte le indicazioni per chiedere la borsa di studio