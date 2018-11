Arrestato per stalking in pizzeria

Li ha visti in pizzeria. Forse si è ricordato per l’ennesima volta di quello che fu e per l’ennesima volta ha deciso di metterci del suo, continuando quel reato che la legge punisce quando si dà seguito ad “atti persecutori” nei confronti di una persona. In una parola: stalking.

Così, la sera prima di una giornata in cui la violenza sulle donne viene portata alla ribalta mediatica, sono scattate le manette.

Il fatto è successo nella serata di ieri, sabato, a Gazzada Schianno all’interno di un noto locale pubblico.



Sono le 23 e le luci lampeggianti delle gazzelle dei carabinieri si accendono: le auto si fermano e i militari intervengono per l’ennesimo alterco fra l’ex e la donna, accompagnata da un uomo, l’attuale compagno.

Ne nasce una accesa discussione terminata solo per via dell’intervento dei militari della compagnia di Varese, stazione di Azzate.

Alla fine scattano le manette per la continuazione del reato, che secondo gli investigatori cominciò già nel 2016, ma soprattutto per via della flagranza di reato.

Un primato di certo non incoraggiante, l’arresto di stanotte, alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi, 25 novembre.