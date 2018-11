Bustolibri.com i consigli vip per il Natale

Bustolibri.com prosegue anche per la prossima settimana il progetto “The Social Bookshop”, un’originale iniziativa ideata dalla libreria di Busto Arsizio per aiutare i clienti alle prese con i regali di Natale.

Dopo il successo ottenuto nelle scorse edizioni, quest’anno a calarsi nelle vesti di personal shopper sono i “VIP”: personaggi ben noti agli appassionati di cultura bustocchi (e non solo), che mettono la loro esperienza e le rispettive competenze al servizio dei clienti della libreria per aiutarli negli acquisti natalizi, suggerendo i libri più adatti e proponendo novità e offerte speciali.

Dopo l’appuntamento d’esordio con Paolo Castelli, l’iniziativa si rinnoverà venerdì 7 dicembre con un’altra assidua frequentatrice della nostra libreria: la scrittrice e giornalista Sara Magnoli, già più volte ospite di Bustolibri.com in veste sia di autrice, sia di presentatrice. Sara incontrerà il pubblico nel pomeriggio di venerdì, dalle 16 alle 19 circa. Il terzo e ultimo appuntamento con “The Social Bookshop” si terrà venerdì 14 dicembre negli stessi orari.

Sempre da Bustolibri.com è già attiva da qualche giorno l’iniziativa Regala Cultura per toccare il cielo con un libro: per fare un regalo originale e gradito ai propri amici e familiari basta acquistare gli esclusivi BuoniLibro Bustolibri (utilizzabili solo da Bustolibri.com, con importo a scelta dell’acquirente) e le Giftcard Mondadori a importi predeterminati (25, 50 o 100 euro), utilizzabili in tutti i negozi del circuito Mondadori Bookstore. Entrambe le tipologie di buoni sono acquistabili alle casse della libreria.

Segnalo infine che lunedì 3 dicembre, a partire dalle 20, la Sala Verdi di via Antonio Pozzi 4 ospiterà un’esclusiva sfilata di moda organizzata dal negozio di abbigliamento La Brebis Noire di Busto Arsizio.