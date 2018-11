Cento coristi che rappano insieme

Per la prima volta in Italia cento coristi “rappano” insieme. Il brano si intitola “Qui con me” ed apre il nuovo cd di Rudy Neri, in uscita sabato 1 dicembre su Spotify.

E’ iniziato il conto alla rovescia per il lancio ufficiale della nuova raccolta di brani, interpretati dalla storica voce della sigla di Sanremo (ma non soltanto), Rudy Neri, artista eclettico di Somma Lombardo che realizza un nuovo lavoro insieme all’amico e compositore Mc Noise.

Ma nell’album che si intitola “Qui con me”, ci sono tante “chicche”, come il primo brano realizzato insieme ai cantanti del noto ensamble CDV, Coro Divertimento Vocale di Gallarate, diretto dal Maestro Carlo Morandi. Poi ci sono altre undici canzoni: tutti gli ultimi successi di Rudy Neri, un autentico regalo di Natale. «Parto dall’esperienza del brano “rappato” con i ragazzi del coro, per dire che è stato davvero entusiasmante conoscerli e cantare insieme, e spero che l’incontro si possa ripetere. Nel nuovo cd ho raccolto canzoni cui mi sono dedicato con grande passione, lavorando giorno e notte, curando con l’artista Mc Noise ogni singolo dettaglio. Ne sono orgoglioso, e lo dedico a tutti coloro che vorranno ascoltarlo con gioia, in occasione dell’arrivo del Natale», ha detto Rudy Neri.

Il cd, disponibile anche su tutte le maggiori piattaforme on line, esce grazie alla collaborazione con Radio Delta International, dj Walker, Morello di Legnano, Barbara Reina che ne ha curato la composizione grafica, Davide Morello che ha scattato le fotografie, e grazie all’editore Roberto Pinna.