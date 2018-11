“Disarmare il futuro? Si può”

Mercoledì 21 novembre ore 20.45, in Sala Varalli al Municipio di Sesto Calende, l’associazione Pace e Convivenza di Sesto invita a una serata di informazione e approfondimento sui temi delle guerre, delle spese militari, della produzione e commercio delle armi… e dell’impegno per il disarmo, a garanzia di un futuro migliore.

I due relatori sono: DON RENATO SACCO, coordinatore nazionale di Pax Christi – Movimento cattolico internazionale per la pace e redattore della rivista mensile Mosaico di Pace; ELIO PAGANI, Presidente del Centro di Documentazione “Abbasso la guerra”, inaugurato a ottobre presso il Castello dei Comboniani a Venegono Superiore.

“Con questo incontro – spiegano gli organizzatori – la nostra associazione prosegue un percorso di approfondimento, iniziato nel 2016 con la Mostra sui conflitti nel mondo “The first Global War” e continuato quest’anno con Marco Rodari il Pimpa (nella foto), che con il racconto delle sue esperienze di clown in zone di guerra (Gaza, Siria) ci ha mostrato “Ma la guerra com’è?” per le popolazioni civili. Con don Sacco e Pagani analizzeremo che cosa sta intorno e dietro le guerre, dal Nuovo modello di difesa al business degli armamenti. Si parlerà anche del Trattato Internazionale per la messa al bando delle armi nucleari (ONU luglio 2018) e della Campagna di pressione civile “Italia ripensaci” per far aderire anche il nostro Governo al Trattato per il disarmo nucleare e la sicurezza umana. Possono sembrare argomenti fuori dal nostro orizzonte quotidiano, ma secondo noi ci riguardano da vicino, come cittadini/e e come esseri umani consapevoli, per occuparci delle scelte presenti, delle priorità sociali e civili, del futuro nostro e dei nostri figli e nipoti. Per questo siete tutti invitati”.