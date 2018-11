“Disney world”, il concerto in biblioteca

La rassegna INbiblioteca promossa dal Comune di Varese per la prima volta dedica un appuntamento a bambini e famiglie e lo fa con una contaminazione musicale: domenica 11 novembre alle ore 15 la Biblioteca civica di via Sacco ospiterà il coro moderno del Civico Liceo musicale “Riccardo malpiero” per “Disney world”, un evento che punta a ricreare tutta la magia delle favole Disney.

Non solo musica, suonata dal vivo, ma anche le voci, quelle del coro e tante immagini da proiettare per mettere in scena il mondo dei cartoon e dei suoi protagonisti tanto cari ai bambini, da Cenerentola al Re Leone, passando per principesse avventurose, animali coraggiosi e simpatiche macchiette.

“Un evento dedicato a bambini e famiglie ma anche ai nostalgici del genere e a tutti coloro che non vogliono dimenticare di essere stati bambini”, si legge nell’invito.

La magia prenderà vita dalla bacchetta del Maestro Enrico Salvato che, dal suo pianoforte, dirige il coro nato quattro anni fa come offerta didattica del Liceo Musicale ed è oggi composto per lo più da allievi ed ex allievi di Jasmine Labianco e Paola Rossin.

Ingresso libero e gratuito.