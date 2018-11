Due borse di studio per ricordare Matteo e Alessandro

Grande emozione all’auditorium Aldo Moro dove venerdì mattina sono stati premiati Francesca Santambrogio e Valentyn Pavliuk nell’ambito della prima edizione del premio “Fare Ricordare”, dedicato alle buone prassi e voluto dall’istituto Prealpi di via San Francesco.

Si tratta di una borsa di studio pensata per ricordare i due studenti, il 15enne Matteo Carnelli iscritto al secondo anno di alberghiero e il 16enne Alessandro Masini di terza del liceo sportivo, morti nell’incidente stradale che si era verificato il primo dicembre scorso in viale Lombardia e nel quale era rimasto ucciso anche il 21enne Davide Greco.

La premiazione è avvenuta nel corso di un incontro di approfondimento sulla sicurezza stradale organizzato per tutti i ragazzi di quarta e quinta. Relatori della mattinata alcune vittime di incidenti stradali ospiti del Centro Residenziale “Simona Sorge” di Inzago, gestito dalla Fondazione “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone. All’appuntamento hanno partecipato anche i genitori dei due ragazzi defunti che hanno rivolto alcune parole ai compagni di scuola dei figli in quello che si è ben presto trasformato in un momento molto toccante e carico di ricordi per tutti i presenti.