Esce di strada e si ribalta con l’auto, ferito

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti, domenica 25 novembre, nel comune di Cunardo, sulla SP 43, per un incidente stradale.

Intorno alle 17.30 per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato le barriere di protezione laterali si è capovolto sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’automobilista, un uomo di 38 anni, che è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Circolo. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.