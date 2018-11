Gli studenti del Facchinetti vincono il premio Scuola Digitale

Varese sul podio regionale del “Premio Scuola digitale”.

È stato vinto dagli studenti dell’istituto Facchinetti di Castellanza il primo premio della tappa lombarda del concorso nazionale con cui si invitano gli studenti a mettere in pratica le competenze digitali.

L’iniziativa del Miur intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curriculo, secondo quanto previsto nel Piano Nazionale Scuola Digitale e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale.

Per la scuola di Castellanza la conferma del valore del proprio percorso in un settore che ha già portato in passato onori come la vittoria ottenuta dai ragazzi nell’edizione mondiale di Robocup vinta a Lipsia due anni fa.

Ora la squadra del Facchinetti si rimette al lavoro per preparare la sfida nazionale. Varese incrocia le dita e tifa Faccinetti.