“Grave errore non decidere sulle Primarie”

«Grave errore da parte dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico che ieri purtroppo ha deciso di non decidere e la discussione sulla data delle primarie è stata demandata alla Direzione – dichiarano i delegati varesini presenti all’Assemblea nazionale PD Francesco Caló e Martina Cao – Le richieste sono state numerose ma, nonostante questo, la questione non è stata messa ai voti» dichiarano i due delegati di ritorno dall’Assemblea che si è svolta ieri, 17 novembre, a Roma.

«Questa non decisione esporrà purtroppo il nostro partito ad altre polemiche. In Assemblea sono stati fatti solo gli adempimenti minimi per il congresso e per questo non abbiamo partecipato al voto – continuano Caló e Cao – l’Assemblea convocata avrebbe invece potuto deliberare sulle deroghe necessarie per effettuare le primarie il prima possibile, deroghe dettate dalla straordinarietà della situazione che il nostro Partito e il nostro Paese sta vivendo. Purtroppo le cose sono andate diversamente».

«Confidiamo ora che la Commissione congressuale nominata ieri sera dalla Direzione nazionale decida di velocizzare le procedure perché le primarie si svolgano il prima possibile. Ma il nostro impegno non si ferma qui, continueremo ad impegnarci per la nostra comunità democratica e per il territorio».